E' il compleanno di Inzaghi: tutta Italia lo celebra Auguri da ogni dove per il tecnico del Benevento che resta concentrato sulla sfida con il Monza

Quella di oggi è una data da cerchiare in rosso per la famiglia Inzaghi, ma non solo: in Italia e nel mondo ci sono tantissimi tifosi che ricordano a memoria questa sequenza di numeri 9 - 8 - 73; non un terno da tentare al lotto, ma la data di nascita di uno dei calciatori che più di tutti li ha fatti sognare. Da questa mattina sono innumerevoli gli auguri giunti da ogni parte d'Italia al tecnico del Benevento, sia sotto forma di semplice post sui social, ma anche con degli articoli celebrativi da parte di testate importanti come "Il Milanista", "Il Bianconero", "Tuttomercatoweb", "VideoMediaset", "Milannews" e tanti altri.

Immancabili gli auguri da parte di pagine dedicate al calcio molto seguite sui social (Chiamarsi Bomber, Calcio Totale ecc.), che hanno raccolto le migliori citazioni fatte da ex compagni e avversari nei confronti di Superpippo. La più gettonata è quella proferita dal compianto Emiliano Mondonico che l'ha allenato ai tempi dell'Atalanta: "Non è Inzaghi a essere innamorato del gol. E' il gol a essere innamorato di Inzaghi".

I migliori auguri sono giunti anche dall'assocalciatori che ha elencato i successi del tecnico nel corso della sua carriera da calciatore, sottolineando che si tratta del quarto miglior marcatore della storia delle competizioni Uefa per club dietro solo a Cristiano Ronaldo, Messi e Raul.

Ovviamente anche la piazza giallorossa sta facendo sentire il proprio calore al mister. Il profilo ufficiale della società, sempre molto attento e puntuale, ha formulato gli auguri pochi minuti dopo la mezzanotte.

Inzaghi si gode il calore di tutti, ma i suoi pensieri non si smuovono dalla sfida di domenica contro il Monza del suo amico Brocchi. La voglia di passare il turno è davvero tanta e sta preparando a puntino la sfida per regalarsi e regalare alla tifoseria la suggestiva trasferta di Firenze.