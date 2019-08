Benevento, Asencio e Pinato sognano un esordio coi fiocchi Un ex e un mancato giallorosso nell'open day del 23 agosto a Pisa

(f.s.) Un ex e un mancato giallorosso. Uno spagnolo che avrebbe voluto dare di più e un monzese di proprietà del Sassuolo che avrebbe riabbracciato volentieri il suo méntore. Sono due giovanotti di sicura qualità che il Benevento si ritroverà davanti la sera del 23 agosto nell'opening day della serie B, vale a dire Raul Asencio e Marco Pinato. Il ragazzo di Villareal era tornato alla casa madre Genoa dopo un campionato poco lusinghiero all'ombra della Dormiente. Il grifone lo ha mandato di nuovo in prestito, questa volta nel neo promosso Pisa. Ha già esordito Asencio, segnando anche un gol nell'amichevole col Montecatini: "Mi sono trovato alla grande fin dal primo momento – ha detto lo spagnolo all'emittente Punto Radio - il gruppo mi ha accolto benissimo, c'è una bella squadra con un buono spirito, abbiamo tanta voglia di iniziare e far bene. Sono felice delle due stagioni in B, è vero che l'anno scorso nel Benevento ho avuto meno spazio rispetto alla stagione precedente con l'Avellino però ho giocato su alti livelli con una squadra importante che puntava alla promozione. Cercherò di portarmi dietro quello che ho imparato in questi due anni. Ho tanta voglia di giocare il più possibile e dimostrare il mio valore".

Marco Pinato ritroverà l'allenatore che lo ha lanciato prima nelle giovanili del Milan poi nel Venezia. Anche lui è andato a segno contro il Montecatini: "Sono una mezzala ma posso ricoprire anche altri ruoli: il mister mi sta provando da quinto di centrocampo e da terzino. Inzaghi l'ho avuto nella Primavera del Milan e poi anche a Venezia dove abbiamo fatto la semifinale playoff di B, sarò sempre grato al mister perchè mi vuole bene e mi stima come io stimo lui. Col Benevento sarà una partita tosta ma nello stesso tempo importante che il Pisa affronterà nel migliore dei modi".