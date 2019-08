Benevento, l'ex Marchi: "Sarà emozionante tornare al Vigorito" L'attaccante, oggi al Monza, si prepara al match di Coppa Italia: "Per noi sarà molto complicato"

Una stagione a Benevento terminata senza i play off, ma nonostante tutto i tifosi giallorossi ricordano Ettore Marchi col sorriso. Due i motivi, anzi i gol, in particolare: la marcatura nel derby con l’Avellino e quella doppietta al Gubbio giunta pochi giorni dopo la dipartita del caro Carmelo Imbriani, con il numero sette sulle spalle. Un triste pomeriggio segnato da una fatale casualità, se così vogliamo chiamarla, legata a quel simbolo che oggi è di Kragl, ma che sarà sempre associato all'ex capitano sannita: “Che dire, è un ricordo indelebile che porterò sempre con me. Sono onorato e orgoglioso di aver indossato quella maglietta particolare a pochi giorni dai funerali di Carmelo. Anche il gol con l’Avellino è stato qualcosa di fantastico: tra l’altro anch'esso riconducibile a Imbriani, che segnò proprio al Partenio in occasione dell’ultimo derby vinto dal Benevento prima del nostro”.

Una memoria di ferro, così come lo spirito con cui entra in campo. Oggi Ettore Marchi gioca con il Monza e quando ha visto gli accoppiamenti del tabellone di Coppa Italia gli si è abbozzato un sorriso sul volto. Tornerà al Vigorito, questa volta da avversario, con rispetto ma con voglia di fare bene: “Sarà una partita piacevole, in particolar modo per me. Al di là dei due gol che abbiamo ricordato prima, l’annata nel Sannio non è stata positiva per il gruppo, ma nonostante tutto mantengo un ricordo bellissimo. Sarà emozionante tornare al Vigorito. Da quando sono andato via, ho sempre seguito il Benevento da lontano. Mi ha entusiasmato il doppio salto, perché ha premiato gli sforzi compiuti dalla società nel corso degli anni. Per noi si prevede un incontro molto complicato, giochiamo contro una squadra forte e completa, oltre che di categoria superiore. Cercheremo di dire la nostra senza timori. Ritroverò Ghigo Gori, lo abbraccerò sicuramente”.

Il Monza è tra le candidate alla vittoria finale, come sottolineato dallo stesso Inzaghi e dagli addetti ai lavori: “E’ innegabile che la nostra società abbia costruito una squadra per centrare la promozione in serie B. Abbiamo una rosa importante e ampia, coperta in ogni punto. Personalmente mi aspetto di essere competitivo come sempre, rendendomi disponibile. Brocchi? E’ un tecnico molto preparato con delle metodiche innovative. Sono certo che farà bene”.

Ha lasciato il Vigorito sei anni fa e ricorda grande calore da parte della tifoseria sannita: “Nonostante il periodo vacanziero, sono certo che ci sarà molta gente allo stadio, animata anche dall’entusiasmo di vedere all’opera i nuovi acquisti. Prevedo un bel clima che renderà ancora più emozionante il mio ritorno, seppur da avversario, a Benevento”.