Armenteros: "Lukaku, scambiamo la maglia" Samuel gli ha già regalato quella della Nazionale svedese: ora vuole quella dell'Inter

L'amicizia è di lunga data. Hanno persino trascorso le vacanze insieme negli States. Samuel Armenteros affida spesso ai social le sue emozioni e lo ha fatto anche questa volta in cui il suo amico per la pelle Romelu Lukaku è passato all'Inter. Prima si è congratulato, poi ha proposto uno scambio di maglie: lui gli ha già regalato in tempi non sospetti la numero 22 della Nazionale svedese. In cambio? Quella nerazzurra di Romelu, ovviamente. “Mi dai in cambio la tua maglia dell'Inter? Senza pressione”. Il tono è come sempre scherzoso, ma l'impressione è che Lukaku non potrà proprio dire di no.