Inzaghi: "Adesso tocca a me. Con il Monza partita vera" Il tecnico giallorosso: "La nostra gente può essere l'arma in più"

E' tutto pronto per la conferenza stampa pre gara di Pippo Inzaghi, la prima da quando è giallorosso. Il tecnico del Benevento parlerà in vista della sfida di domani con il Monza. Ecco le sue parole:

"Il bilancio del lavoro pre campionato è positivo. La squadra ha lavorato molto bene e si è impegnata bene. Da domani si inizia a far sul serio, dove conteranno i risultati. Dal punto di vista personale ho trovato un gruppo vero e che si allena bene. Sono molto felice di aver trovato un ambiente così".

MERCATO - "Il lavoro che si è fatto negli anni scorsi è ben visibile, con la squadra che ha lottato fino all'ultimo per la promozione in serie A. E' un gruppo forte, come altre sei o sette formazioni di serie B. La società ha fatto degli investimenti importanti e se ci sarà l'occasione giusta non ci faremo trovare imprepatati. Deve essere un calciatore che cambia il valore della squadra, altrimenti sarebbe inutile. Come terzino sinistro Kragl può interpretare quel ruolo, poi c'è Rillo che sta facendo molto bene. Non vedo la necessità di prendere per prendere".

FORMA - " Il mio pensiero è di far arrivare tutti i calciatori sullo stesso livello dal punto di vista fisico. Contro il Castrovillari ho voluto dare minuti nelle gambe a calciatori che erano arrivati dopo, come Sau, Schiattarella e Kragl. In questo momento farò giocare quelli che stanno meglio. Per noi è una partita importante, ma voglio che la squadra arrivi al 23 agosto al 100%. Il Monza vorrà farci uno scherzetto, siamo pronti e sono anche curioso di vedere la risposta di domani. Finalmente si comincia".

SUD - "Mi stimolava vivere un'esperienza al Sud, anche perché sono sempre stato accolto alla grande. Qui mi hanno dato già troppo rispetto a quanto fatto. Ho trovato una società che crede molto nel mio lavoro e adesso tocca a me: con il lavoro potremmo toglierci grandi soddisfazioni".

MODULO - "Le scelte me le fanno fare i calciatori. Avere quattro calciatori offensivi credo che possa essere positivo per questa squadra, anche se richiede maggiore sacrificio soprattutto da parte degli esterni. Per ora le risposte sono positive, ho solo l'imbarazzo della scelta anche a centrocampo dove ci sono calciatori di qualità. Non ci sono violini, tutti sono importanti e sullo stesso piano".

MIGLIORAMENTI - "Li vedo giorno dopo giorno. Domani non possiamo pretendere di vedere tutti alla perfezione, dobbiamo ancora gestire bene i momenti della gara, ma i ragazzi hanno molta voglia di fare. Ciò che abbiamo fatto questo mese sarà sufficiente per fare una grande partita con il Monza".

SINGOLI - "Dopo trenta giorni di ritiro dovremmo avere la rosa al completo. Questo è molto importante perché permette ai calciatori di crescere".

CALENDARIO - "Ci faccio poco caso perché penso solo al Monza. Nelle prime tre partite abbiamo due trasferte insidiose, conosciamo inoltre il valore del Cittadella. La concentrazione è sul match di domani, contro un'avversaria forte. E' una partita vera che può prepararci bene per il campionato".

GALLIANI E BERLUSCONI - "Ci sentiamo spesso, ma domani saremo avversari. Auguro al Monza di andare in serie A perché se lo meritano e perché so come interpretano questa professione".

AFFETTO - "Ho visto cose impensabili come affetto. Lo stadio è bellissimo, può essere l'arma in più. Dovremmo essere bravi a trascinare la gente dalla nostra parte".

DIFESA - "Ci sono uomini importanti. Abbiamo deciso di giocare a quattro, ma potevamo utilizzare anche lo schieramento a cinque. Potrei scegliere a occhi chiusi perché gli elementi che abbiamo sono la fortuna di ogni allenatore. Con loro quattro posso dormire sonni tranquilli. Sono certo che con le difese si vincono i campionati, ma occorre il giusto equilibrio".

VOKIC - "Può giocare in tutti e quattro i ruoli dell'attacco. Mi piace di avere un esterno di piede opposto, lo sta interpretando bene, ma lasciamolo crescere con calma. Deve capire ancora bene il calcio italiano. Può regalarci grandi soddisfazioni".

DEL PINTO - "E un calciatore importante per questa squadra e la fortuna di ogni allenatore".

SCELTA - "Il Benevento mi ha cercato sempre, anche quando le cose non andavano nel verso giusto. Sono molto felice di aver fatto questa scelta. Un presidente così è merce rara nel mondo del calcio. E' una persona straordinaria che ti dice grazie per come lavori, cosa molto difficile in questo lavoro. Questo ti porta a dare un pizzico in più per renderlo orgoglioso di te".