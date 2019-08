LIVE | Benevento - Monza 0-2: raddoppio di Finotto Seguite con noi la prima gara ufficiale dei giallorossi

48' Termina il primo tempo. Benevento - Monza 0-2

47' Cross di Caldiola per la testa di Antei: la palla va fuori

45' Quattro minuti di recupero

42' Sinistro di Insigne respinto da Lamanna in angolo: grandi interventi da parte dell'estremo difensore del Monza

40' Conclusione di Coda dalla distanza che si spegne sul fondo

38' Ammonito Fossati per fallo su Maggio

37' Cambio per il Monza: esce l'infortunato Armellino che viene sostituito da Rigoni

34' Punizione di Viola da buona posizione che va in Curva

30' Discesa di Insigne che serve Coda: il numero 9 ci prova di prima intenzione e indirizza nell'angolino, ma Lamanna neutralizza anche questa conclusione

29' Il Monza era riuscito addirittura a siglare il tris con Brighenti, ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco

27' Giallo anche per Improta che ha fermato Iocolano in contropiede

26' Ammonito Lepore

23' Punizione di Viola facilmente respinta da Lamanna

21' Tiro dalla distanza di Improta che sfiora la parte alta della traversa

17' Raddoppio Monza: contropiede di Brighenti che va a tu per tu con Montipò; serve Finotto che da pochi passi insacca

16' Altra azione per il Benevento che questa volta si sviluppa sulla destra: cross di Insigne per Coda, ma Lammanna c'è

14' Passaggio dalla sinistra di Improta per Coda che ci prova di punta: la palla termina di poco sul fondo

10' Benevento poco preciso in fase di costruzione

8' Il Benevento prova a reagire: cross di Improta per la testa di Coda. Lamanna devia in angolo

5' Gol del Monza. Punizione da posizione defilata di Lepore che trova impreparata la difesa giallorossa: Bellusci insacca di testa

4' Primi minuti di studio per entrambe le squadre

20:33 Inizia la partita

20:30 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per la sfida tra Benevento e Monza, valida per il secondo turno di Coppa Italia. E' una gara particolare, perché sancisce l'esordio ufficiale della Strega dinanzi al suo pubblico. Si prevedono circa 5mila spettatori sugli spalti del Vigorito. Il tecnico Inzaghi ritrova il suo vecchio amico Brocchi, attuale allenatore brianzolo, oltre ai dirigenti Berlusconi e Galliani con i quali ha scritto la storia del Milan. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari e, se dovesse persistere l'equilibrio, ai calci di rigore. La vincente sfiderà la Fiorentina. Ecco le formazioni in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Tello, Viola, Improta; Coda, Armenteros. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Tuia, Volta, Gyamfi, Di Serio, Sau, Vokic, Schiattarella. All.: Inzaghi

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Armellino, Fossati, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Finotto. All.: Sommariva, Anastasio, Galli, Lora, D'Errico, Marconi, Mosti, Negro, Rigoni, Di Munno, Marchi, Franco. All.: Brocchi

ARBITRO: Di Martino di Teramo

ASSISTENTI: Mastrodonato di Molfetta e Palermo di Bari

QUARTO UFFICIALE: Feliciano di Teramo