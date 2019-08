Schiattarella: "Dispiace per il ko. Emozionato dai tifosi" Il centrocampista giallorosso: "Devo ancora trovare la migliore condizione"

Esordio in giallorosso non proprio felice per Pasquale Schiattarella. Il centrocampista ha raccolto gli applausi dei tifosi per il suo ritorno al Vigorito, ha dato vita a una buona prestazione ma questo non è bastato per evitare la sconfitta:

"Dispiace molto per questo risultato. In settimana abbiamo lavorato sul Monza, sapevamo che avremmo affrontato una squadra ben attrezzata. Purtroppo è mancata la giusta furbizia che ci avrebbe permesso di gestire meglio la gara, senza farci condizionare dall'evento negativo. Siamo stati bravi a riaprirla più volte, ma i gol subiti in contropiede ci hanno penalizzato. Lavoreremo sodo con il mister per migliorare gli errori commessi. Purtroppo abbiamo trovato anche un Lamanna in gran forma; è un portiere di categoria superiore. Conosciamo bene il valore dei nostri attaccanti, nonostante le occasioni la palla non è entrata soprattutto per meriti del portiere avversario".

Ha parlato anche degli applausi ricevuti dai sostenitori giallorossi: "Il calore dei tifosi mi ha emozionato. E' un momento un po' delicato per me: devo entrare in condizione, non ho ancora i novanta minuti nelle gambe anche perché non ho svolto tutto il ritiro. Con calma avrò questa ulteriore settimana di tempo per mettermi in forma in vista del campionato. Come lo prevedo? Ne ho giocati tanti. A volte è noioso, ma bisogna trovare il giusto equilibrio e stare sempre sul pezzo. Occorre mettere un mattoncino alla volta e farsi trovare ai vertici verso aprile, quando ogni punto sarà fondamentale per la promozione":