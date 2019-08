Le informazioni sulla prevendita di Vastese - Benevento L'incontro si giocherà domani con fischio d'inizio alle 18

La società A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara amichevole Vastese-Benevento, in programma martedì 13 agosto, ore 18.00, presso lo stadio “Aragona” di Vasto. Per quel che riguarda il settore Ospiti, i biglietti potranno essere acquistati sul circuito autorizzato DiyTicket e presso la Sala Stampa dello Stadio (ingresso via San Michele-lato Bar Pierrò) nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto, dalle ore 18:00 alle 20:00, e domani, martedì, dalle 11:00 alle 13:00.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 10.