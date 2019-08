Benevento, riposo per i giallorossi. Domani test a Vasto La Strega sarà di scena allo stadio Aragona a partire dalle 18

Giornata di riposo per il Benevento dopo la sconfitta subita in Coppa Italia con il Monza. Hanno raggiunto il Vigorito solo i calciatori bisognosi di una seduta di fisioterapia, con l'appuntamento per il rientro fissato a domani. Nel primo pomeriggio la truppa di Inzaghi partirà alla volta di Vasto, dove sarà di scena la settima amichevole precampionato sul manto erboso dello stadio Aragona. E' certo che il tecnico getterà nella mischia quei calciatori che non hanno giocato ieri, così come i tre subentranti. Un test non probante, ma molto utile per mettere minuti nelle gambe. Lo stesso Schiattarella, nell'intervista del dopo gara, ha affermato di non essere ancora in piena forma a causa del lavoro incompleto svolto in ritiro, e che quindi si focalizzerà molto su questa settimana per migliorare la propria condizione. Il discorso è esteso anche a Sau e Kragl, motivo per il quale non sono scesi in campo dal primo minuto contro il Monza.

L'eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto sfumare anche la suggestiva trasferta di Firenze. Non è escluso che la società possa organizzare una nuova amichevole, magari con un avversario più competitivo, nel fine settimana. Ovviamente la margherita sarà da sfogliare tra le formazioni che non partecipano alla Coppa Italia.