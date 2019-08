VIDEO | La diretta web di Vastese-Benevento Diretta sul canale 696 per l'amichevole in programma allo stadio "Aragona"

La cronaca di Vastese-Benevento

13' - Raddoppio del Benevento: Di Serio gira la sfera al centro. Sul secondo palo è pronto Kragl per la firma del 2-0 giallorosso. Seconda rete del Benevento a Vasto.

6' - Gol del Benevento: Di Serio apre per Sau che crossa al centro per il giovane attaccante. Di Serio va a segno con un preciso colpo di testa. Battuto Di Rienzo per l'1-0 Benevento.

Vastese (3-5-2): Di Rienzo; Pollace, Cacciotti, Cardinale; Perocchi, Montaperto, Stivaletta, Ansini, Loggello; Alonzi, Dos Santos. All. Amelia.

Benevento (4-4-2): Manfredini; Gyamfi, Caldirola, Volta, Rillo; Kragl, Del Pinto, Schiattarella, Vokic; Sau, Di Serio. A disp. Montipò, Gori, Letizia, Sanogo, Tello, Coda, Viola, Maggio, Tuia, Pastina, Improta, R. Insigne, Goddard, Antei, Armenteros. All. Inzaghi.

Nuovo test amichevole per il Benevento che sfida la Vastese dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia rimediata contro il Monza. Allo stadio "Aragona" di Vasto, prove tecniche di campionato per i giallorossi di Filippo Inzaghi, che affronterà il team guidato da un altro campione del mondo nel 2006, Marco Amelia. Segui la diretta del match sul canale 696 TV OttoChannel, sul sito ottochannel.tv, sulla pagina ufficiale Facebook e con aggiornamenti costanti su ottopagine.it.