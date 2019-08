Benevento, ferragosto di lavoro per i giallorossi La truppa di Inzaghi si è allenata questa mattina all'Imbriani

Ferragosto di lavoro per il Benevento. Questa mattina i giallorossi hanno sostenuto una seduta all'Imbriani a partire dalle dieci. Sono state circa due ore intense d'allenamento, nelle quali Inzaghi ha proseguito la preparazione cominciata nel pomeriggio di ieri e successiva alle due sfide contro Monza e Vastese. Dopo la fine del lavoro, i giallorossi si sono dati appuntamento a domani mattina: in agenda c'è prima una seduta video nella sala stampa del Vigorito e poi un nuovo allenamento sul manto erboso dell'Imbriani.

Per sabato lo staff tecnico ha concesso un giorno di riposo, mentre nella giornata di domenica ci sarà una seduta mattutina per cominciare a preparare la trasferta di Pisa che come noto si giocherà il prossimo 23 agosto. E' totalmente esclusa la possibilità di un'amichevole con la Lazio. La notizia, apparsa ieri su un organo di stampa a carattere nazionale, risulta essere priva di fondamento, tanto che il sodalizio biancoceleste ha anche annunciato per domenica un test con la formazione Primavera.

Il Benevento resta concentrato sul Pisa. La voglia di rifarsi dopo le recenti uscite, unito all'entusiasmo dell'inizio del campionato, lasciano ben sperare in vista della prima giornata. Ovviamente si prevede una settimana importante anche per gli ultimi arrivati Kragl, Schiattarella e Sau. Inzaghi li ha centellinati nel corso delle varie amichevoli perché in ritardo di condizione, ma è chiaro che in questi giorni avranno modo di lavorare sodo per farsi trovare pronti all'infuocato match dell'Arena Garibaldi.