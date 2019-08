Un Pisa inedito contro il Bologna D'Angelo ha cambiato 6/11 rispetto alla gara col Potenza: tiene più al campionato

Il campionato vale più della Coppa. Sembra un'affermazione banale, ma è una sottolineatura che giunge direttamente dalla partita di Pisa, prossimo avversario del Benevento, contro il Bologna. Dopo la qualificazione al terzo turno, qualche giocatore pisano si era fatto scappare parole ricche di entusiasmo: “Batteremo anche il Bologna”. Chi invece non la pensava affatto così probabilmente era proprio Luca D'Angelo, il tecnico pisano, che ha guardato più alla prossima partita col Benevento che a questa col Bologna. Così dopo il 3 a 0 inflitto dai felsinei ai suoi l'unica preoccupazione del tecnico è sembrata quella per il nuovo infortunio che questa volta ha colpito Liotti: “Dovremo monitorarlo nei prossimi giorni, poi vedremo. Fin siamo stati bene fisicamente ce la siamo giocata, ma il Bologna è una squadra di Serie A e non potevamo chiedere di più. Secondo me chi non aveva giocato col Potenza ha fatto una buona partita e questo mi dice che la prima cosa che dobbiamo imparare è che non siamo più nella scorsa stagione dove avevamo il 65-70% del possesso palla. Il Bologna aveva giocatori di un livello superiore, non ci siamo fatti male perdendo questa partita”. Parole che hanno fatto seguito alle scelte a sorpresa che il tecnico ha fatto, lasciando in panchina Lisi, Masucci, De Vitis e Belli, e inserendo chi aveva avuto meno spazio nelle ultime apparizioni, Meroni, Birindelli, Liotti e Pesenti e soprattutto cambiando 6 giocatori su 11 rispetto all’ultima sfida di Coppa Italia contro il Potenza. Marin ha vinto il ballottaggio in mezzo al campo con Verna, mentre Siega ha vinto quello con Minesso. Davanti due prime punte, con Marconi e Pesenti, con Masucci ai box. Sistema di gioco sempre lo stesso: 3-5-2.

Dunque una formazione completamente differente a quella che aveva battuto il Potenza domenica scorsa e che mischia un po' le carte sulla possibile formazione che andrà ad affrontare il Benevento venerdì nell'open day della serie B. Hanno esordito anche Pinato e Asencio. L'ex giallorosso si è detto felice per la prima davanti al suo nuovo pubblico: “Sarebbe stato ancora più bello segnare – ha detto - una delle mie qualità è quella del salto, può aiutare tanto la squadra sia nelle spizzicate, sia nei momenti di bisogno. Stiamo facendo tutti molti sforzi per dare il massimo. Il Benevento anche quest’anno sarà una delle favorite per la promozione, è una squadra molto forte che ha anche i suoi punti deboli. Dovremo lavorare col mister cercando anche di sfruttare questi punti deboli. Stiamo cercando di lavorare al meglio e di seguirlo al meglio perché siamo sicuri che così faremo meglio contro qualsiasi tipo di squadra.”