Pisa - Benevento, è partita la prevendita Grande attesa per l'open day del campionato di serie B

E' partita questa mattina la prevendita per il match tra Pisa e Benevento, valevole per la prima giornata del campionato di serie B. Per il settore ospiti il costo è di 13 euro, al quale bisogna aggiungere i diritti di prevendita. E' una sfida molto attesa da entrambe le parti, dato che segna l'inizio della stagione regolare. Il match, come noto, rappresenterà anche l'apertura ufficiale del torneo cadetto essendo stato designato come open day. Il fischio d'inizio è fissato alle 21 di venerdì 23 agosto.

I biglietti sono acquistabili sul circuito vivaticket, anche online.