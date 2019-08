Il Pomezia presenta Felice Evacuo: ma è il fratello Davide Tifosi in visibilio per l'acquisto, ma è un errore dell'ufficio stampa

Felice Evacuo, in D, sarebbe tanta roba, anche oggi che il bomber è arrivato alle 37 primavere. Lo sanno i tifosi del Pomezia che si sono stropicciati gli occhi quando hanno letto l'annuncio del sito della squadra: “Abbiamo preso Felice Evacuo, il bomber più prolifico della storia della serie C, che ha giocato con Avellino, Benevento, Spezia e Novara”.

Un colpo da favola in D, visto che ssolo a giugno Evacuo vinceva i playoff che hanno riportato il Trapani in A. Un colpo mai avvenuto però: nonostante le premesse e gli annunci il Pomezia non ha preso Felice, ma suo fratello Davide, ottimo attaccante di categoria, ma sicuramente ben lontano dai livelli del fratello.

La questione si è risolta con le scuse dell'ufficio stampa: “Si è trattato di un'incomprensione”... e di un bel sogno di fine estate, per i tifosi.