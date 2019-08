Stadio Vigorito, il parcheggio Distinti sarà ridimensionato Questa mattina incontro in prefettura per la questione sicurezza. Bosco: "Ci sarà una riduzione"

Il parcheggio riservato ai settori Distinti e Curva Sud non conosce tregua. Dopo la lunga attesa per la realizzazione e collaudo della stradina, realizzata grazie ai fondi delle Universiadi, si prevedono ulteriori problemi per la piccola arteria che permette il collegamento con lo stadio Ciro Vigorito, causando un ridimensionamento dei posti riservati al parcheggio. A confermarlo anche il comandante dei vigili urbani, Fioravante Bosco, nel corso dell'incontro tenutosi questa mattina in Prefettura:

"Si va verso la chiusura per la prossima partita, perché non ci sono gli stalli. I vigili del fuoco hanno segnalato una problematica, ovvero che quella deve essere un'area di deflusso. Nel caso ci fosse un fuggi fuggi generale, quell'area deve consentire il deflusso da parte degli spettatori, quindi non può stare Il promiscuità del parcheggio. Si andrà dai 5-600 posti a una riduzione molto sensibile. E' una valutazione che dobbiamo ancora definire. Credo che per la prossima non si faccia nulla, mentre studieremo la migliore soluzione che contempli le esigenze legate alla sicurezza e al servizio da offrire ai tifosi che andranno allo stadio per vedere la partita".