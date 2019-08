Questione parcheggio: i dettagli. Chiusa la tribuna stampa Le migliorie effettuate per le universiadi sono inutilizzabili

Mancano dieci giorni alla gara d'esordio del Benevento al Ciro Vigorito nel prossimo campionato di serie B, ma le migliorie effettuate grazie ai fondi delle Universiadi non saranno utilizzabili. Nel corso della riunione sul piano sicurezza effettuata questa mattina in Prefettura, sono emersi dei punti che non permetteranno l'utilizzo della strada realizzata per il parcheggio riservato al settore Distinti. A rappresentare il sodalizio giallorosso è stato il delegato alla sicurezza Francesco Furno.

E' stato imposto al Comune di Benevento di valutare degli spazi esterni allo stadio che devono essere sgombri da ogni impedimento, in modo da poter essere utilizzati in caso di emergenza. Di conseguenza l'area posta alle spalle dei Distinti non può essere utilizzata come solo parcheggio.

La zona deve necessariamente avere delle metrature di spazi calmi, le cui totalità sono calcolate in base a due persone per metro quadrato. Fino a quando le richieste non verranno soddisfatte da parte del Comune, la strada resterà chiusa. Una volta ultimato il tutto, il parcheggio sarà ridimensionato di circa 3mila metri quadrati.

Non sarà aperta ai giornalisti la nuova tribuna stampa del Ciro Vigorito, intitolata ai compianti Nicola Russo e Antonio Buratto. La stessa non rispetta i parametri di agibilità imposti dalla commissione, di conseguenza resterà inutilizzabile.