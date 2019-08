Benevento - Cittadella, ecco il dato della prevendita Superata quota mille biglietti venduti per l'esordio tra le mura amiche

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18, i cancelli del Vigorito torneranno ad aprirsi per una gara di campionato, a distanza di tre mesi dalla disfatta subita nel play off contro il Cittadella. E saranno proprio i veneti gli avversari che daranno il via alle danze della stagione casalinga della Strega.

Per quanto riguarda la prevendita, alle 19 si contavano 1019 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa. Gli stessi, ovviamente, devono essere sommati ai 7805 abbonati, permettendo quindi di raggiungere quota 8824 spettatori complessivi. Da Cittadella, invece, giungeranno solo 3 tifosi.