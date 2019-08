Benevento, tutti a disposizione per il Cittadella Inzaghi ne convoca 24, ci sono anche Volta e Tuia. Assente Goddard

Sono 24 i convocati da Inzaghi per la sfida di domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 18, contro il Cittadella. Tutti a disposizione per il tecnico, compresi anche i vari Volta e Tuia che in settimana hanno lavorato a mezzo servizio. Unico assente il giovane Goddard. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Rillo, Letizia, Gyamfi, Maggio, Caldirola, Tuia, Antei, Volta;

CENTROCAMPISTI: Tello, Del Pinto, Viola, Schiattarella, Kragl, Sanogo, Vokic, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Armenteros, Di Serio.