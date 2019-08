Benevento, rinnovati gli spogliatoi del Vigorito (FOTO) Personalizzazione dei posti e rimandi ai novant’anni, l’impianto sannita è sempre più un gioiello

Con la prima gara casalinga di campionato, in programma questo pomeriggio con il Cittadella, il Benevento avrà modo di usufruire di uno spogliatoio totalmente rinnovato.

La particolarità sta nei posti personalizzati, sui quali è presente la fotografia di ogni calciatore. Non mancano anche dei rimandi al novantenario giallorosso, oltre che allo slogan della campagna abbonamenti “Passione Indistruttibile”.

Una nuova opera realizzata per volere del club, rendendo sempre più l’impianto di via Santa Colomba un vero e proprio gioiello per la categoria, dopo aver completato tra l’altro anche il posizionamento dei sediolini in tutto lo stadio, creando un colpo d’occhio accattivante.

Di seguito le foto realizzate da Mario Taddeo allo spogliatoio giallorosso.