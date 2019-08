LIVE | Benevento - Cittadella 4-1, poker di Coda Seguite con noi l'esordio casalingo dei giallorossi in campionato

84' Poker d'antologia di Coda che spedisce nell'incrocio dei pali un assist proveniente dalle retrovie. Il Vigorito è una bolgia

81' Gol del Cittadella: contropiede dei veneti con Diaw che realizza il gol della bandiera

79' Dentro Kragl al posto di Insigne

76' Si fa vedere il Cittadella con una conclusione dal limite di Luppi: Montipò devia in angolo con un colpo di reni

74' Il Benevento controlla al meglio il risultato

69' Ammonito Volta

67' Per il Benevento entra Armenteros al posto di Sau. L'ex Cagliari è stato salutato da scrocianti appalusi della tifoseria sannita

61' Doppio campio Cittadella: entrano De Marchi e D'Urso al posto di Panico e Proia

60' Colpo di testa di Tello sugli sviluppi di un angolo che sorvola la traversa

59' Contropiede di Coda che viene deviato da Paleari in angolo: Benevento vicino al poker

58' Tris giallorosso! Assist di Sau per Insigne che a pochi passi fredda Paleari per il 3-0

57' La Strega cammina sul velluto: apertura di Viola per Insigne che si invola in contropiede, ma la sua conclusione si spegne sul fondo

54' Benevento vicino al tris: ripartenza di Improta che serve Sau, il folletto giallorosso apre per Coda che va al volo, ma Paleari respinge

51 Raddoppio sannita! Calcio d'angolo di Viola, batti e ribatti in area con la sfera che va sul destro di Maggio: il capitano di potenza sigla il 2-0

19:02 Comincia la ripresa: per il Cittadella entra Luppi al posto di Vrioni

47' Termina il primo tempo: Benevento - Cittadella 1-0

45' Concessi due minuti di recupero

40' Imperiosa discesa di Maggio che serve Insigne: l'attaccante giallorosso va alla conclusione, ma Paleari risponde presente con un ottimo intervento

37' Ammonito Diaw per fallo su Letizia

34' La Strega spinge per il raddoppio

29' GOOOL DEL BENEVENTO! Palla per Sau che si invola in contropiede, prova la conclusione che supera Paleari, Ghiringhelli cerca di sventare la minaccia ma spedisce la sfera nella propria porta per il vantaggio sannita

26' Cross di Improta per Coda: l'attaccante di testa non colpisce bene la palla che va in curva

23' Sfortuna Benevento: dopo l'infortunio di Schiattarella subito nel corso della rifinitura, è costretto a uscire dal campo anche Lorenzo Del Pinto. Al suo posto entra Improta che andrà a posizionarsi sulla sinistra, mentre Tello si sposta a centrocampo al fianco di Viola

15' Conclusione di Iori facilmente bloccata da Montipò

14' Ci prova il Cittadella con una conclusione di Diaw dalla distanza: Montipò devia in angolo con la punta delle dita

12' Il Benevento continua a proporre gioco con una supremazia importante. Il Cittadella aspetta e prova a ripartire

9' Forte sinistro di Viola respinto da Paleari

5' Partenza aggressiva del Benevento che prova subito a passare in vantaggio. Grande spinta del pubblico che si fa sentire nell'incitamento ai giallorossi

18:01 Comincia la partita

17:58 Entrano le formazioni in campo. Benevento con divisa giallorossa. Il Cittadella risponde con il completo bianco da trasferta

E' tutto pronto per la sfida tra Benevento e Cittadella, valevole per la seconda giornata del campionato di serie B. La Strega fa il suo esordio tra le mura amiche a distanza di tre mesi dalla sconfitta subita nei play off proprio per mano dei veneti. Inzaghi è costretto a rinunciare a Schiattarella: il centrocampista si è infortunato nel corso della rifinitura. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Del Pinto (23'pt Improta), Viola, Tello; Coda, Sau. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Sanogo, Kragl, Tuia, Gyamfi, Di Serio, Antei, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Carmigliano, Adorni, Ghiringhelli; Proia, Iori, Branca; Panico; Diaw, Vrioni (1'st Luppi). A disp.: Maniero, Benedetti, D'Urso, Drudi, De Marchi, Gargiulo, Pavan, Celar. All.: Venturato

ARBITRO: Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: Dei Giudici di Latina e Cangiano di Napoli

QUARTO UOMO: Robilotta di Sala Consilina