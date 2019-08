Caldirola: "Tre punti ottimi. Siamo sulla strada giusta" Il difensore del Benevento: "Abbiamo approcciato bene alla gara. I meriti sono tutti nostri"

Ottima prestazione per Luca Caldirola che nel dopo gara ha analizzato dettagliatamente la vittoria ottenuta sul Cittadella:

"Vittoria importante per i tre punti, ma anche perché sono arrivati contro un'avversaria che nello scorso anno ci ha negato un sogno. Era fondamentale ottenere il massimo dopo il pareggio di Pisa. Siamo sulla strada giusta. Nei primi minuti li abbiamo pressati alti; a parte il gol fortunoso di Diaw non sono riusciti a fare tiri in porta. I meriti sono nostri, questo è indubbio. Con il Pisa eravamo scesi in campo un po' timorosi dopo la sconfitta in Coppa Italia. Abbiamo dimostrato che ci siamo soprattutto dietro, con la consapevolezza che con la qualità che c'è davanti fai gol. Andiamo verso la sosta con maggiori convinzioni. Montipò? Sta molto meglio. Veniva da un momento complicato, è un ragazzo d'oro e si merita tante soddisfazioni".

FASE DIFENSIVA - "Quest'anno sono cambiate molte cose; il tempo per adattarci ci vuole. Si difende partendo dall'attacco, quindi con l'aiuto di chi sta davanti siamo più facilitati. Se tutti lavoriamo bene come il primo tempo e la maggior parte della ripresa diventa dura farci gol. Sapevamo che il Cittadella attacca la profondità, quindi abbiamo deciso di stare un po' più arretrati".

SALERNITANA - "Abbiamo più di due settimane per preparare il derby. La vittoria di questa sera ci permette di andare all'Arechi al meglio dal punto di vista mentale e cercheremo di vincere".