Inzaghi: "Contento per i ragazzi, meritavano una serata così" Il tecnico giallorosso: "La squadra è stata brava. Ora pensiamo al mercato e al derby"

Al termine del vittorioso match con il Cittadella, mister Inzaghi ha commentato così il 4-1 finale:

"La squadra è stata molto brava, però bisogna ancora migliorare perché dovevamo fare qualche gol in più e non subire la marcatura di Diaw. Dopo Pisa ero contento perché so che questa squadra ha le giuste qualità. Mi fa piacere che stia aumentando l'autostima dei ragazzi, ma occorre il giusto equilibrio. Oggi raccogliamo il frutto del nostro lavoro e sono contento. In loro percepivo troppa negatività che gli è stata inculcata non so da chi. Per come lavorano possono fare grandi cose e sono felice per loro".

MODULO - Devo cercare di far rendere al meglio questa squadra. E' chiaro che siamo sbilanciati in avanti, ma se ognuno fa un lavoro specifico come oggi si può continuare tranquillamente così. Altrimenti cambio. Penso che un allenatore abbia bisogno di dare delle certezze alla propria squadra. Cambiare troppo porterebbe solo dei dubbi. Questa squadra può giocare con qualsiasi sistema, quindi se ci sarà l'esigenza non ho problemi ad attuare delle modifiche. In questo momento penso che la squadra abbia le caratteristiche per questo schieramento".

MAGGIO - "Ha fatto una grandissima partita. Queste sono le risposte più belle che un calciatore deve dare. Chi si allena come fatto da Maggio con me gioca. Oggi è stato straordinario e se gioca così è un capitano incredibile; ha dato l'esempio a tutti. Chi ha questa mentalità resta qui, altrimenti può andare via. Devo fare il bene del gruppo".

MERCATO - "Mancano due giorni alla fine. Valutiamo anche le condizioni di Schiattarella. Basit è bravo, se l'ha preso è perché Foggia lo conosce bene. Ho visto poco perché fino a stasera volevo concentrarmi sul Cittadella. Nelle prossime ore avremo più tempo per effettuare le giuste scelte. A noi non ha disturbato il mercato durante il campionato, anzi può essere positivo".

SOSTA - "Avremo tanti giorni per preparare il derby. Valutiamo se riusciamo a trovare un'avversaria per un test amichevole, altrimenti affronteremo la Primavera".