Benevento, Inzaghi su Schiattarella e Del Pinto Domani le condizioni dei due centrocampisti verranno valutate dallo staff medico

Il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, nel dopo gara si è soffermato anche sulle condizioni di Schiattarella e Del Pinto. Il primo è stato costretto a saltare il match con il Cittadella a causa di un infortunio subito in amichevole, mentre il secondo è stato sostituito nel corso del primo tempo:

"Schiattarella ha subito una botta al ginocchio nel corso dell'allenamento di ieri. Pensavo già che potesse giocare, ma avvertiva ancora un po' di dolore e per tale motivo abbiamo preferito non rischiarlo. Non ho sentito parlare di crociato. Domani verrà valutato attentamente dal medico e vedremo come stanno le cose. Del Pinto? Ha subito un indurimento, spero che non sia nulla di grave".

Ha poi chiuso su Tuia:

"Sta bene, si è ripreso. Anche Antei può giocare. Questa sera ho preferito Volta e Caldirola perché mi avevano dato delle risposte positive a Pisa".