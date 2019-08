BENEVENTO, LE PAGELLE. Coda, che prodezza Grande prestazioni degli esterni bassi, Maggio e Letizia. Ottimo Sau

4-4-2 doveva essere e 4-4-2 è stato alla fine con l'assetto ridisegnato a causa degli infortuni. Non che il modulo potesse essere letto in maniera diversa inizialmente, ma è certo che la presenza di Tello sull'out sinistro, oltre a Viola e Del Pinto al centro faceva comunque presagire maggiore copertura in mezzo proprio per contrastare meglio il modulo del Cittadella (4-3-1-2). Invece prima Schiattarella (forfait alla vigilia) poi Del Pinto hanno costretto a ridisegnare di nuovo il Benevento col 4-4-2 più classico: due interni, Tello e Viola, due esterni, Insigne a Improta. E la squadra ha giocato come se fosse proprio quello il suo assetto più giusto. Cittadella “asfaltato”, il 4 a 1 finale non rispecchia neanche per intero il divario che si è visto in campo.

Ecco le pagelle.

Montipò 7 – Sull'abbrivio della parata salvatutto di Pisa, non sbaglia nulla: una bella parata su Luppi, quasi neutralizzato il tiro di Diaw sul gol del Cittadella.

Maggio 7,5 – Il capitano torna in campo tirato a lucido. Non sbaglia nulla in fase difensiva, poi si prende anche la soddisfazione di andare a bucare la rete di Paleari. E' tornato Superbike.

Volta 7 – Dalle sue parti non si passa, anche se becca il secondo giallo in due partite. Ma in B si gioca così, senza timori di fare un'entrata dura in più.

Caldirola 7 – Comanda la difesa senza problemi, una partita anche abbastanza semplice, viste le polveri bagnate del Cittadella.

Letizia 7,5 – Uno dei migliori. Difende, andando a fare diagonali incredibili, e attacca con la stessa determinazione. E' il Letizia che conoscevamo.

Insigne 6,5 – Il movimento è quello giusto, le conclusioni un po' meno. Trova il gol sul cioccolatino di Sau, ma ne aveva sbagliato un altro paio prima.

34' st Kragl sv – Entra con una voglia pazza di essere utile. Arriverà anche il suo momento.

Del Pinto sv – La speranza è che non si sia fatto nulla di grave.

23' pt Improta 6 – Con lui in campo la squadra assume la sua fisionomia consueta. Come sempre non è ordinatissimo, anche se utile alla manovra.

Viola 7 – Con Tello al suo fianco riesce a fare una delle sue solite partite perfette. Grande regia, anche grande determinazione nei contrasti. E poi quel pallone recapitato a Coda sul quarto gol.

Tello 7 – Da centrale ha un altro passo e un'altra visione di gioco. Bella prestazione, anche grande forza fisica.

Sau 7 – Peccato per il primo gol che nessuno gli assegna nei tabellini. Ma gioca una gran partita anche il sardo: un gol, due assist perfetti, uno a Coda, che sbaglia, uno a Insigne che fa 3 a 0.

21' st Armenteros 6 - Il tempo per esaltare la folla con una giocata delle sue. Solita fisicità e tecnica di prim'ordine.

Coda 7 – Il gol è di quelli che meriterebbero una copertina nella domenica sportiva. Il pallone di Viola è ghiotto, lui si fa ingolosire e fa cadere giù la porta di Paleari. Non male aprire così la stagione del gol.