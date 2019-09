Benevento, ufficiale la cessione di Goddard Esperienza estera per il giovane calciatore

Era una notizia che circolava da giorni, ma l'ufficialità è giunta quest'oggi: Cy Goddard è stato ceduto in prestito alla formazione cipriota del Pafos. Per il giovane calciatore sarà un'esperienza utile per crescere, in modo poi da tornare nel Sannio con un bagaglio più ricco e rimettersi a disposizione della causa giallorossa. Il Benevento, infatti, ha dimostrato di credere molto nelle sue potenzialità.