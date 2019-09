Mercato. Colpo in casa Benevento. Arriva un centrocampista In viaggio verso il Sannio Hetemaj del Chievo

Con l'infortunio di Schiattarella, il Benevento corre ai ripari prima che il mercato chiuda definitivamente le sue porte. Questa sera alle 22 la fine. Il diesse Foggia però non ha voluto attendere l'arrivo delle ultime ore e si è mosso non appena si è acceso il campanello d'allarme. Schiattarella fermo per uno stiramento al collaterale, centrocampo in emergenza. Da qui la scelta di un nuovo rinforzo che porta il nome di Perparim Hetemaj del Chievo Verona. Giocatore di esperienza con un gran numero di presenze in massima serie arriverà nel Sannio a titolo definitivo. In effetti il finlandese è già in viaggio per raggiungere la dormiente.