Ottogol alle 21 sul canale tv 696, ci sarà una sorpresa... Ultime ore di mercato per il club giallorosso che assicura novità in diretta tv su Otto channel

Ultimi fuochi di calciomercato e stasera a Otto gol dalle 21 sul canale 696 tv ci saranno grandi sorprese per i tifosi sanniti. Un appuntamento da non perdere condotto da Valter De Maggio con la partecipazione di Sonia Lantella sul quale resta ancora un alone di mistero perché il club giallorosso non ha voluto svelare le ultime mosse. Di sicuro in studio è annunciata la presenza del difensore della squadra di Inzaghi, Massimo Volta, che sarà affiancato dall'allenatore e opinionista Andrea Agostinelli e dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Si è aperta una settimana importante per i colori giallorossi non solo perché il 4-1 sul Cittadella ha dato nuovo entusiasmo alla tifoseria del Benevento ma soprattutto perché in settimana saranno celebrati i 90 anni della Strega. Un appuntamento che la società del presidente Oreste Vigorito sta preparando nei minimi dettagli e che sarà trasmesso in diretta tv venerdì sera alle 21 sul canale 696 Otto Channel. Resta da capire quale sarà la sorpresa che il club giallorosso riserverà ai tifosi sanniti nel corso di Otto gol. Non ci resta che aspettare le 21 di questa sera e scoprire il mistero in diretta tv sul canale 696.