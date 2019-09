Hetemaj: "Sono felice, non vedo l'ora di cominciare" Il nuovo acquisto del Benevento: "Giusto cambiare dopo otto anni con il Chievo"

La “sorpresa” di Ottogol è stata rappresentata dal nuovo acquisto del Benevento, il centrocampista Hetemaj. Il calciatore di nazionalità finlandese ha mostrato subito grande entusiasmo per l'inizio dell'avventura sannita:

“L'operazione con il Benevento l'ha curata il mio procuratore. Quando ho saputo dell'interesse sannita non ho avuto nessuna esitazione nell'accettare, volevo venire a tutti i costi. Dopo otto anni con il Chievo Verona era giusto cambiare. Sono davvero felice. In questo primo giorno a Benevento ho notato subito grande calore; la gente del sud è diversa da quella del nord. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi. La rosa è buona, l'ho seguita, ma bisogna dimostrare il nostro valore sul campo. Vincere non è mai facile: ho una incredibile voglia di ricominciare dopo le ultime settimane vissute a Verona dove già sapevo che sarei andato via. So che devo dare il massimo, cercherò sempre di contribuire al meglio alla causa".