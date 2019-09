Foggia: "Hetemaj prima scelta" e spiega il mancato terzino Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto nel corso di Ottogol

Nel corso della puntata di Ottogol, andata in onda ieri su Ottochannel, è intervenuto Pasquale Foggia. Il direttore sportivo del Benevento ha parlato dell'operazione Hetemaj:

"E' un calciatore che cercavo da più di un anno, visto che anche nella scorsa stagione ci sono stati dei contatti. Nel momento in cui si è deciso di andare forte su un centrocampista, ho subito pensato a lui per rafforzare la squadra: è stata la prima scelta. Abbiamo fatto notte per chiudere l'operazione. Il mancato terzino? La nostra intenzione è stata sempre quella di prendere calciatori utili che potessero alzare il tasso tecnico della rosa come Hetemaj, altrimenti prendere tanto per farlo sarebbe inutile. Se in quel ruolo non è arrivato nessuno, vuol dire che non c'era nulla che rispettasse quanto detto prima".