Giudice Sportivo, Benevento multato. Braglia salta il Vigorito Due giornate di squalifica per il tecnico del Cosenza

Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti. Il Benevento ha ricevuto un'ammenda di duemila euro per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala.

Squalifica di due gare per Braglia. Il tecnico del Cosenza, quindi, salterà il match del Vigorito, in programma il prossimo 21 settembre per la quarta giornata di campionato.

