Iscrizioni scuola calcio, sorpresa di Vigorito ai bambini Il massimo dirigente giallorosso ha incontrato i piccoli allo stadio

Pomeriggio da ricordare per i bambini della scuola calcio del Benevento. In questi giorni è in atto la fase d'iscrizione alla nuova stagione all'interno dello stadio e per l'occasione il presidente Vigorito ha voluto far visita ai giovani in procinto di registrarsi alla presenza dei responsabili Zotti e Pegno.

Una sorpresa particolarmente gradita dai più piccoli che, emozionati, hanno abbracciato il massimo dirigente giallorosso e scattato con lui diverse fotografie. La scuola calcio resta uno dei punti saldi del progetto societario, attraverso cui poter far crescere gli aspiranti calciatori in modo da inserirli all'interno delle formazioni nazionali del vivaio.

Ricordiamo che sarà possibile effettuare le iscrizioni fino al prossimo 13 settembre. Le attività, guidate da tecnici federali, cominceranno il 17 settembre.