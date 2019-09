Benevento, Volta sul derby: "Lo prepareremo nel dettaglio" Il centrale difensivo: "Siamo stati costruiti per fare il meglio, non sottovalutiamo nessuno"

Nel corso della seconda puntata di Ottogol, andata in onda ieri sera su Ottochannel 696, tra gli ospiti c'era anche Massimo Volta. Il centrale difensivo si è espresso così nello studio di Valter De Maggio:

"Siamo consapevoli di essere una buona squadra, ma questo non deve farci indietreggiare di un millimetro. Contro il Cittadella volevamo la vittoria a tutti i costi e siamo riusciti a mostrare un grande affiatamento, soprattutto nel pacchetto arretrato. In tal senso voglio citare mister D'Angelo che lavora molto sulla fase difensiva e i frutti si vedono. In fondo, lo sappiamo bene, i campionati si vincono con una retroguardia solida. Siamo stati costruiti per fare il meglio, non sottovalutiamo nessuno perché consapevoli che ci troviamo in una categoria molto difficile ed equilibrata. Il derby con la Salernitana? E' una sfida stimolante. La truppa di Ventura è partita bene in campionato. Prepararemo questa gara nei minimi dettagli come sempre".