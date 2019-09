Benevento, primo allenamento per Hetemaj e Basit (LE FOTO) I giallorossi hanno ripreso la preparazione dopo il successo con il Cittadella

E' ripresa questo pomeriggio la preparazione del Benevento dopo l'esaltante vittoria ottenuta contro il Cittadella. La seduta odierna è stata particolare perché ha visto in campo gli ultimi due arrivati in casa giallorossa: Hetemaj e Basit. Entrambi sono molto entusiasti di cominciare questa nuova esperienza agli ordini di Pippo Inzaghi, come tra l'altro sottolineato dal finlandese nel corso della puntata di Ottogol di ieri sera. Presente all'Imbriani anche il presidente Oreste Vigorito che ha effettuato un discorso alla squadra prima dell'inizio del lavoro.

La preparazione dei giallorossi proseguirà nella giornata di domani. A causa della sosta non è esclusa l'organizzazione di un'amichevole nel fine settimana, anche con la formazione Primavera di Nicola Romaniello.