Benevento, il derby è già nel mirino Già previste assenze dall'una e dall'altra parte. Inzaghi-Ventura, sfida tra grandi personaggi

Il derby negato. Per alcuni possibili protagonisti della sfida di lunedì 16 all'Arechi c'è già una sentenza che sembra definitiva: la supersfida la salteranno sicuramente Pasquale Schiattarella e l'ivoriano Akpa Akpro. Assenze pesanti dall'una e dall'altra parte: il giallorosso ha riportato uno stiramente del collaterale, il granata ha una lesione al bicipite femorale destro. Il loro derby sarà dalla tribuna. Ma ci sono anche altri possibili protagonisti in serie difficoltà. Il primo è il marocchino nato in Belgio e con passaporto italiano (praticamente una multinazionale), Sofian Kiyine, la rivelazione di queste prime partite di campionato tra i granata. Il ragazzo di Verviers ha temuto una frattura per un pestone preso nella partita di Cosenza: invece sembra essersela cavata con una forte contusione al primo dito del piede destro. La diagnosi parla di due settimane di stop, oggi sarebbe fuori, ma si farà di tutto per renderlo disponibile contro il Benevento.

Non saranno disponibili anche due ex della contesa: Billong e Lombardi, in attesa che ritrovino la piena condizione. Ma per due ex che dovrebbero saltare la sfida dell'Arechi ce n'è un terzo che invece potrebbe ritrovarsi in campo: si tratta di Walter Lopez, che potrebbe essere utilizzato da quinto a sinistra proprio al posto di Kiyine nel 3-5-2 di Ventura.

Nelle file giallorosse resta da monitorare anche Lorenzo Del Pinto, uscito per un problema muscolare nel corso della gara col Cittadella.

La strada per il derby è lunga, ma Inzaghi e Ventura già programmano quella sfida come se dovesse essere domani. E' il fascino del campanile, dell'incrocio tra due personalità del calcio come Pippo Inzaghi e Giampiero Ventura. E' un po' anche la possibilità di indirizzare la stagione. Il derby che nessuno vuol perdere ha già i primi immolati. Arrivare bene a questi confronti è indispensabile.