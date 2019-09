Benevento, sale l'attesa per la festa dei 90 anni La società sta ultimando i dettagli organizzativi. Ospite d'onore il comico Biagio Izzo

Si avvicinano le celebrazioni per la festa dei novant'anni del Benevento Calcio. L'evento, come noto, ricorre il prossimo 6 settembre e per l'occasione il sodalizio giallorosso ha voluto fortemente organizzare una festa che celebrasse l'anniversario della nascita del calcio cittadino.

La festa si terrà a piazza Castello, con inizio alle ore 21. E' prevista la presenza di tanti protagonisti che hanno fatto la storia della formazione giallorossa, unita anche a delle premiazioni ai tifosi. Ospite d'onore della serata il famoso comico napoletano Biagio Izzo.

Il Benevento Calcio, attraverso una nota ufficiale, ha invitato tutti i tifosi a presenziare all'evento. Per chi sarà impossibilitato, Ottochannel garantirà la diretta esclusiva a partire dalle 21.