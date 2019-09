Benevento, Curva Sud: "Tutti in piazza Castello per i 90 anni" Gli ultras giallorossi: "Parteciperemo alla festa organizzata dalla società"

Ci saranno domani le tanto attese celebrazioni per il novantenario del Benevento Calcio. Il club giallorosso ha organizzato la serata a puntino e la Curva Sud, attraverso un comunicato stampa, ha invitato tutta la tifoseria ad accorrere in massa all'evento. Gli ultras, inoltre, annunciano anche una sorpresa da attuare subito dopo la cerimonia per chi seguirà il corteo finale.

Ecco il testo integrale:

Come vi avevamo annunciato nelle comunicazioni della fanzina distribuita sabato scorso, in occasione del match Benevento Vs Cittadella, riguardante la serata da noi organizzata per la rimozione dei teli dalla gigantografia/murales raffigurante Carmelo Imbriani, e il seguente omaggio ai novant’anni di storia calcistica della nostra amata strega, serata che era stata fissata per il 6 Settembre, vi annunciamo, che la stessa è stata rinviata a data da destinarsi, vista la concomitanza con la festa organizzata dalla società Benevento calcio, stabilita lo stesso giorno. Abbiamo deciso di prendere parte alla serata organizzata dalla società e, a tal proposito, invitiamo tutto il popolo giallorosso, a partecipare a questa festa, portare con se ogni tipo di vessillo giallorosso, e onorare al meglio, tutti insieme, questo ambito traguardo raggiunto dalla squadra della nostra città. Noi, partiremo alla volta di Piazza Castello, luogo in cui è stata organizzata la serata, tutti insieme da Piazza Risorgimento. Chiunque, voglia unirsi a noi, l’appuntamento è fissato a Piazza Risorgimento alle ore 20:30. Inoltre, vi ricordiamo, riguardo la trasferta di Salerno del 16/09/2019, che sono sempre aperte le prenotazioni, per chiunque voglia viaggiare con noi. Abbiamo allestito pullman sia fumatori che non. Il costo del biglietto è gratis con un adesivo in omaggio per chi è tesserato all Curva Sud per la stagione calcistica 2019/2020, e di 5 euro sempre con un adesivo della Curva Sud in omaggio per chi non è ancora tesserato. A tal proposito, ribadiamo, che è sempre aperto il tesseramento alla Curva Sud per la stagione calcistica 2019/2020, presso la nostra sede, sita in Via Massimo D’azeglio n.40, tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 21:00 circa. La tessera, vi permetterà di partecipare a tutte le attività che si svolgeranno all’interno della sede, e di usufruire di sconti sull’acquisto di tutto il materiale da noi prodotto, e sulle trasferte da noi organizzate. Infine, sono sempre disponibili presso la nostra sede, le nuove t-shirt e le nuove bandiere, ideate per i novant’anni di storia del Benevento calcio. Continuate a seguirci, per restare aggiornati su tutte le nostre iniziative. Avanti Ultras, Avanti Curva Sud!