Benevento, la duttilità al servizio di Inzaghi Il tecnico può contare su calciatori che possono interpretare più ruoli

Terminato il calciomercato, si è finalmente definita la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Nel corso delle interviste realizzate dopo la vittoriosa sfida con il Cittadella, il tecnico giallorosso ha sottolineato degli aspetti molto interessanti riguardanti lo schieramento della sua squadra, affermando che questo collettivo ha nelle corde diversi moduli che sarebbe disposto a utilizzare, oltre al 4-4-2 scelto fino a questo momento.

In effetti c’è davvero l’imbarazzo della scelta sull'undici da mandare in campo, dato che la rosa presenta molti elementi duttili, capaci di poter interpretare più ruoli. Il pacchetto arretrato è lo stesso dello scorso anno: i vari Caldirola, Tuia, Antei e Volta possono tranquillamente giocare in una difesa a quattro, così come a tre. Sulle corsie esterne, a destra ci sono Maggio e Gyamfi, mentre nell'out opposto Letizia e Rillo. Lo scugnizzo di Scampia all’occorrenza può giocare anche a destra, mentre come terzino sinistro può essere adattato Improta, ruolo in cui non è affatto dispiaciuto sotto la guida di Bucchi.

A centrocampo, dopo l’arrivo di Hetemaj, Inzaghi può muoversi come meglio crede. E’ chiaro che con il ritorno dall’infortunio di Schiattarella, il tecnico potrebbe anche optare di dare maggiore sostanza al centrocampo passando a una linea a tre con i due volti nuovi come interni a cui va aggiunto Viola davanti la difesa per una zona nevralgica che sarebbe da categoria superiore. Ovviamente resterebbero a disposizione Tello e Del Pinto che rappresentano due ottimi elementi per la categoria.

Parlavamo di duttilità, ebbene sulle corsie esterne ce n’è in abbondanza: abbiamo già visto Tello come ala; Kragl può essere schierato come esterno alto, basso e anche come interno di centrocampo. Insigne, invece, trova giovamento a destra nella linea offensiva, ma anche come trequartista in un 4-3-1-2. Dietro le punte sarebbe disponibile anche Vokic e, all’occorrenza, Sau che al momento è la spalla di Massimo Coda nel reparto avanzato con Armenteros che resta vigile.

Non di poco conto sono i giovani presenti in rosa. I vari Rillo, Basit, Sanogo e Di Serio fanno parte a tempo pieno della prima squadra e quindi a completa disposizione di Inzaghi per qualsiasi evenienza. La società crede molto in loro e la presenza in rosa non sarà vista come da contorno da parte dello staff tecnico.

In un campionato è sempre fondamentale creare una identità ben precisa alla squadra, ma è chiaro che avere la possibilità di cambiare veste in base al momento o all'avversario e grazie alla qualità della rosa, potrà essere senza dubbio benefico per l'intero campionato del Benevento.