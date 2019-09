Inzaghi vs Ventura: Superpippo è in vantaggio Il tecnico genovese non ha mai vinto contro quello giallorosso. L'anno scorso dimissioni al Chievo

Ventura contro Inzaghi. Il grande calcio passa da queste parti. Salernitana e Benevento hanno panchine con veri e propri quarti di nobiltà, roba da richiamare l'attenzione dei mass media di tutto lo stivale. L'ex ct azzurro contro il campione del mondo 2006, un'etichetta alla sfida che sembra addirittura riduttiva in confronto alla grandezza dei due personaggi. E noi, fatti salvi tutti i loro titoli, la cambiamo e diamo spazio alla realtà odierna: “due colossi in cerca di riscatto”.

Eh già, perchè Ventura e Inzaghi ripartono dalla provincia per riconquistare la scena nel calcio che conta. Non si arrende il tecnico genovese dopo la defailance in Nazionale, cerca un punto di gravità permanente Superpippo, che ha l'ostinazione del campione e sa che prima o poi riuscirà a fare in panchina quello che gli riusciva tanto facilmente in campo.

Si ritroveranno uno di fronte all'altro nella serata dell'Arechi lunedì 16. Il bilancio dei loro confronti è scarno, d'altra parte la differenza di età non consente che ci siano tante sfide a singolar tenzone tra i due. Tre volte si sono affrontati da allenatori, in qualche altra occasione Pippo era in campo (un'Udinese-Juventus del 2002, un Milan-Bari del 2009) e Ventura già in panchina. Confronti senza lasciare tracce quelli a ruoli contrapposti. In panchina invece Pippo si è fatto preferire: una vittoria e due pareggi. Per Ventura mai un successo.

TORO E DIAVOLO. La prima sfida si riferisce alla stagione 2014-15. Pippo strappò un pari all'Olimpico dopo aver sognato la vittoria grazie al vantaggio di Menez. Ventura si salvò, in superiorità numerica, con un gol nel finale di Glick. Al ritorno a San Siro non ci fu storia: 3 a 0 per i rossoneri. I granata avevano già la certezza di aver disputato un grande campionato, ma chiedevano al Milan il passi per l'Europa. Gli serviva una vittoria, ma i rossoneri furono implacabili: due volte El Sharawi, una Pazzini, per chiudere in bellezza un campionato comunque travagliato per il Diavolo.

LE DIMISSIONI DI VENTURA. Terzo precedente la scorsa stagione: Pippo è al Bologna, Ventura nel suo breve interregno al Chievo. A Verona finisce 2 a 2: segna Santander, ribaltano il punteggio prima Meggiorini su rigore, poi Obi. Alla fine Inzaghi butta nella mischia Orsolini che trova il gol del pari. Malgrado quello sia il primo punto della sua esperienza veronese, Ventura al termine dela partita si dimette. Curiosa la sfida sul piano dell'assetto con due 3-5-2 a contendersi la vittoria. Oggi mentre il tecnico granata ha mantenuto inalterato il suo credo tattico, Superpippo si è convertito in un più spregiudicato 4-4-2.

All'Arechi, è unutile dirlo, sarà anche la sfida tra questi due grandi personaggi che metteranno un po' di pepe in più su un confronto di campanile che i tifosi di entrambe le tifoserie già sognano sia il viatico per un campionato di vertice.