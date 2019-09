Benevento, per il derby all'Arechi è già "giornata granata" I tifosi giallorossi pagheranno 14 euro (più uno di diritti) nella curva a loro dedicata

Il fascino del derby è qualcosa che si avverte sulla pelle. Benevento e Salernitana si ritrovano dopo aver giocato appena due giornate di campionato. Terzo turno quest'anno, quarto nella passata stagione. Anche se va sottolineato che per il Benevento si trattava della terza partita perchè avea saltato la seconda per il turno di riposo.

Dicevamo del fascino: lo avvertono anche a Salerno, tanto che hanno subito indetto la “giornata granata”, quella nella quale pagheranno tutti, anche gli abbonati (la società se n'è riservata due nel corso della stagione). A dire il vero proprio questi ultimi (gli abbonati, cioè) avranno la possibilità di avere uno sconto concreto sull'acquisto del biglietto rispetto a chi abbonato non è. Per quelli giallorossi non cambia nulla: il biglietto costerà 14 euro più uno di diritti.

La scelta della “giornata granata” ha una doppia lettura: il momento felice vissuto dalla squadra di Ventura, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, e l'attrazione che suscita una sfida come il derby. L'anno scorso si giocò a parte invertite: prima al Vigorito, poi all'Arechi. Vinse entrambe le volte la squadra giallorossa, con ampio margine all'andata (4-0), grazie ad una papera di Micai (su cross di Insigne) al ritorno all'Arechi.

Il passato non conta nulla, la cosa più importante è guardare al presente e confrontarsi con un avversario che aspira ad un campionato ricco di ambizioni. La stagione è lunga, ma un derby nessuno ci sta a perderlo.