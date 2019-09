Benevento, domani galoppo in famiglia Non è una vera e propria amichevole: i cancello dell'Antistatico saranno chiusi

Non ha i veri contorni dell'amichevole, anche se Inzaghi farà giocare ai suoi una partita vera. Non si può neanche parlare di test contro la Primavera, perchè, giustamente, il tecnico ha preferito utilizzare tutti gli uomini a sua disposizione, con l'aggiunta di qualche ragazzo della Primavera. Dunque domani “galoppo in famiglia”, con le porte dell'Antistadio ovviamente chiuse per l'occasione. E' una semplice tappa di avvicinamento al derby, l'occasione pressochè quotidiana di testare la condizione dei giallorossi ad una settimana dalla partita di cartello dell'Arechi.

Fuori gioco Schiattarella, Inzaghi dovrà rendersi conto delle condizioni di Lorenzo Del Pintoche aveva lasciato il campo per una contrattura nel corso della sfida col Cittadella. Ma ancor più starà attento alla forma di Perparim Hetemaj, candidato a scendere subito in campo in una partita sentita e difficile per la strega. D'altra parte l'ex clivense è stato ingaggiato velocemente proprio per non far avvertire l'assenza di Pasquale Schiattarella. Hetemaj, nel caso Inzaghi decidesse di utilizzarlo, si troverebbe di fronte il tecnico che l'anno scorso ha avuto al Chievo per solo 5 giornate di campionato. Un motivo di più per precorrere i tempi ed essere presente sul campo.

A prescindere dalle assenze, a Inzaghi non mancheranno le alternative: a centrocampo ci sono Viola, Tello, Basit, Sanogo, oltre al mediano finlandese. Alla fine c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Il 5-3-2 di Ventura farebbe pensare in prima battuta alla scelta di uno schieramento simile a quello che era entrato in campo nel primo tempo contro il Cittadella, ma due settimane di esrcitazioni saranno servite a Inzaghi anche a trovare anche altre strade giuste per confrontarsi al meglio contro un avversario pericoloso qual è la Salernitana.