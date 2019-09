"Non volevamo dimenticare nessuno. Carmelo è nei nostri cuori" Nota stampa del presidente Vigorito dopo la festa di ieri dei novant'anni del Benevento Calcio

Dichiarazioni ufficiali del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, apparse sul sito del club giallorosso. Il massimo dirigente ha ringraziato tutti i presenti alla celebrazione di ieri dei novant'anni, chiarendo anche degli aspetti che nelle ultime ore hanno suscitato diverse polemiche tra i tifosi, relativi alla mancata citazione di alcuni protagonisti della storia calcistica beneventana.

Di seguito il testo integrale:

A distanza di qualche ora dall'emozionante evento vissuto ieri sera, desidero ringraziare nuovamente quanti hanno voluto partecipare insieme a Noi alla celebrazione storica dei 90 anni del Benevento Calcio. Un mio particolare ringraziamento va anche a tutti i collaboratori che, in tempi brevissimi e con poche informazioni disponibili, hanno tentanto di costruire la storia di una società gloriosa le cui radici sono tanto lontane da non essere facilmente rinvenibili. Voglio esprimere il mio personale rammarico se nella ricostruzione degli avvenimenti é stato omesso qualche particolare o scelto immagini che hanno potuto far nascere il sospetto di voler cancellare pezzi di storia o, deliberatamente, dimenticare alcuni protagonisti di questi 90 anni. Non era questa la nostra intenzione. Se ciò é accaduto, porgo le mie scuse e quelle del Benevento Calcio. I contenuti della manifestazione di ieri sera volevano raccontare la storia di una Società, di una Città e di una tifoseria senza che alcuno potesse sentirsi trascurato o non ricordato. Non volevamo assolutamente dimenticare chi con impegno e sacrificio, con dispendio economico e di energie, con grande passione e amore ha contribuito alla causa. Infine, voglio precisare che solo per un errore tecnico non é apparso il previsto omaggio a Carmelo Imbriani, figlio di questa terra e indimenticato Capitano del Benevento Calcio. Il suo ricordo, a prescindere da esternazioni pubbliche, rimarrà sempre nella memoria e nei cuori di tutti Noi. Alla famiglia e alla tifoseria, le mie personali scuse e quelle del Benevento Calcio.