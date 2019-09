Ottogol, imperdibile appuntamento: in studio tesserati e Moggi Per il Benevento ospiti Caldirola e Letizia. Previsti dei collegamenti con Inzaghi e Ventura

Nuovo e imperdibile appuntamento con Ottogol. La trasmissione di Ottochannel dedicata al Benevento, condotta dal giornalista Valter De Maggio, focalizzerà le attenzioni sul sentito derby in programma tra una settimana esatta che vedrà affrontarsi la Strega e la Salernitana all'Arechi. Previsti servizi, curiosità, interviste ai tifosi e tante sorprese per gli amanti giallorossi. Non mancherà un collegamento con capitan Christian Maggio. Interverranno nel corso della trasmissione anche Filippo Inzaghi e Giampiero Ventura, tecnici di Benevento e Salernitana, che anticiperanno il derby dell'Arechi.

In studio ci saranno i calciatori Caldirola e Letizia, l'ex dirigente Luciano Moggi e la giornalista Sonia Lantella. I tifosi potranno interagire da casa con dirette telefoniche al numero 082454566 o attraverso messaggi al 3428723977.

L'inizio, come sempre, è fissato alle 21.