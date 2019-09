Inzaghi: "Grazie tifosi, emozionante la festa dei novant'anni" Il tecnico giallorosso: "Manteniamo l'equilibrio. Hetemaj? Vediamo se sarà pronto per il derby"

Nel corso della puntata odierna di Ottogol è intervenuto il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, che si è espresso così sul momento della sua squadra in vista del derby con la Salernitana:

“Ciò che mi ha colpito del presidente è il suo modo di fare. Non ha mai chiesto che dobbiamo andare in serie A, ma che bisogna creare un programma per ottenere la promozione e rimanerci. La strada sarà difficile. Sono certo che lavorando in questo modo, prima o poi i risultati arriveranno. A me non ha chiesto un qualcosa in particolare, ma che devo renderlo orgoglioso della sua squadra"

EQUILIBRIO - “Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Ho cercato solo di far capire ai ragazzi che sono un gruppo forte. Molti calciatori che abbiamo in rosa sono un lusso per la serie B. Il grande lavoro lo fanno loro per come seguono me e il mio staff. Ci sarà modo per divertirsi e rendere a tutti la vita difficile”.

HETEMAJ - “Valuterò attentamente la sua condizione. Si è presentato bene, come dimostrato anche dai test fisici. Nel test con la Primavera ha dimostrato una buona condizione. Per noi è molto importante, vediamo se può giocare con la Salernitana dal primo minuto”.

CALDIROLA E LETIZIA - "Sono esempio di professionalità e voglia di fare. Spero che arrivino altri rinnovi perché sono dei ragazzi seri e ottimi calciatori".

MODULO - “Non mi interessa il modulo degli altri. Uno come Insigne, per esempio, ha dimostrato che può giocare bene da esterno rivelandosi presente nelle due fasi in maniera ottimale. Se i calciatori dimostrano di star bene dobbiamo preoccuparci poco. Penso che un bravo allenatore debba trovare l'abito giusto alla squadra che ha a disposizione, tanto che in passato ho fatto bene con diversi schieramenti".

TIFOSI - "La festa di venerdì è stata molto emozionante e ringrazio i tifosi per quanto ci hanno fatto vivere. Spero di rivivere simili momenti in futuro a Benevento".