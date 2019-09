Salernitana - Benevento, parte la prevendita per i sanniti Settore ospiti riservato solo ai residenti a Benevento e provincia senza obbligo di tessera

La società US Salernitana 1919 ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Salernitana-Benevento, in programma lunedì 16 settembre, ore 21:00, presso lo stadio “Arechi” di Salerno. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, esclusivamente ai residenti in provincia di Benevento e senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19:00 di domenica 15 settembre sul circuito autorizzato LisTicket.it.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 15,00 più diritti di prevendita.