Benevento, Letizia: "C'è un'aria nuova. A Salerno per vincere" L'esterno di difesa giallorosso: "Contento del rinnovo, voglio ripagare la fiducia della società"

Il rinnovo di qualche giorno fa ha fatto esultare tutta la tifoseria che ormai ritiene Gaetano Letizia un vero e proprio idolo. Lo scugnizzo di Scampia, ieri è stato ospite negli studi di Ottogol e sin da subito è stato abbastanza chiaro, sottolineando le differenze che sta riscontrando rispetto allo scorso anno:

"Siamo diversi, non so bene in cosa ma si respira un'aria nuova all'interno dello spogliatoio. Noto un maggiore senso di responsabilità. Poi devo dire che sono molto contento del rinnovo e colgo l'occasione per ringraziare la società per la fiducia, voglio ripagarla nel migliore dei modi. Qui c'è un progetto importante, non ho esitato neanche un momento nel prolungare la mia esperienza sannita".

FASE DIFENSIVA - "Non vogliamo mai subire gol, neanche negli allenamenti. I due centrali guidano sempre noi terzini nei movimenti, sono indispensabili per fare al meglio la fase difensiva".

DERBY - "Quella con la Salernitana è una gara molto sentita, siamo molto concentrati e vogliosi di fare le cose giuste per portare a casa i tre punti".