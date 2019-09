La Curva Sud organizza una festa in onore di Imbriani L'evento è in programma il prossimo 14 settembre in via Massimo D'Azeglio

Attraverso i propri profili social, la Curva Sud ha annunciato l'organizzazione di una manifestazione dedicata a Carmelo Imbriani, in programma per il prossimo 14 settembre. Nel corso della serata sarà svelato anche il murales che campeggia in via Massimo D'Azeglio. Ecco il testo del comunicato:

La Curva Sud è lieta di annunciare l’organizzazione di un evento legato al compianto e mai dimenticato capitano Carmelo Imbriani. La manifestazione avrà luogo il prossimo 14 settembre, con inizio alle 20:30, in via Massimo D’Azeglio. Nel corso della serata non mancherà l’intervento dei protagonisti del presente e del passato giallorosso che, attraverso l’esperienza diretta, ricorderanno quanto sia stata importante la figura di Carmelo. Verrà anche svelato il suggestivo murales dedicato al capitano, da noi progettato per tenere sempre vivo il suo ricordo anche per le generazioni future. Tutta la cittadinanza è invitata, vi aspettiamo numerosi!