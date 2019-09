Benevento, orari e date dei match con Spezia e Perugia La Lega B ha comunicato i dettagli delle 7^ e 8^ giornate

La Lega B ha comunicato il programma delle gare relative alla settima e all'ottava giornate di campionato. Il Benevento sfiderà lo Spezia il prossimo 5 ottobre con fischio d'inizio alle 15. Nel weekend successivo il torneo cadetto si fermerà per via della sosta. Gli stregoni torneranno in campo il 19 ottobre contro il Perugia al Vigorito: inizio alle 18.

