Sibilia: "Benevento club modello, merita la Nazionale" Il vicepresidente vicario della FIGC e presidente della LND non ha lesinato parole d'elogio

Questo pomeriggio, direttamente da Avellino, dove ha preso parte, come di consueto, alla cerimonia annuale organizzata dal Coni provinciale per premiare gli atleti che si sono contraddistinti nel corso dell'anno, il vicepresidente vicario della FIGC e presidente della LND, Cosimo Sibilia, non ha lesinato parole d'elogio per il Benevento e lo stadio "Vigorito", che nel 2020 accoglieranno la Nazionale Under 21 azzurra dopo aver ospitato, lo scorso 8 novembre, la Nazionale femminile (6-0 alla Georgia, ndr): «È stato un grande risultato quello di aver portato la Nazionale in Campania, a Benevento. Dopo la partita della Nazionale femminile ci sarà quella dell'Under 21 per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, tra Italia e Svezia, il 31 marzo 2020. Credo che il risultato importante stia proprio nel fatto che Benevento, la città, la provincia, e la società del Benevento Calcio stanno dando dimostrazione di essere all'altezza della situazione dal punto di vista dell'organizzazione. E poi, c'è uno stadio, il "Vigorito", che è un piccolo gioiello; che ultimamente è stato migliorato ulteriormente e, quindi, ci sono i requisiti per far ricevere la Nazionale.» ha dichiarato Sibilia al microfono di 696 TV e Ottopagine.it.