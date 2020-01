Benevento, è fatta per Moncini Accordo raggiunto con la Spal

E’ fatta per Gabriele Moncini. Il Benevento ha raggiunto nemmeno un’ora fa l’accordo con la Spal. L’attaccante, classe 96, arriverà nel Sannio a titolo definitivo. E’ lui quindi il primo rinforzo in questo mercato di riparazione. Il diesse Foggia è riuscito ad accontentare Inzaghi anche sui tempi. Il ragazzo, che ha chiuso per un triennale con opzione per il quarto, sarà col gruppo già nel ritiro romano. Era evidente in questi ultimi giorni che Moncini aveva superato la concorrenza di Donnarumma, La Mantia e Paloschi. Il diesse proprio attraverso le nostre colonne non aveva nascosto il grande interesse da parte del club sannita. Detto, fatto. Moncini è un giocatore del Benevento.