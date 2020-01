Benevento, i tifosi accolgono Moncini: "Benvenuto bomber" Tanti i commenti con un accostamento particolare: "Per come gioca ricorda Pippo Inzaghi"

I nuovi arrivati sono sempre capaci di infiammare le piazze, come accaduto quest'oggi a Benevento. Gabriele Moncini è stato accolto a braccia aperte dalla tifoseria sannita, già ampiamente entusiasta per l'indiscusso primato ottenuto in campionato. Tanti sono stati i commenti comparsi sui social, dal classico "benvenuto bomber" ad altri molto più tecnici sulle caratteristiche del nuovo attaccante giallorosso. Come quello di Antonio, convinto che l'operazione effettuata da Pasquale Foggia sia molto utile perché permette a Inzaghi di utilizzare un elemento che "attacca alla grande il primo palo e la profondità".

C'è anche chi ha evidenziato, come Carmine, le qualità di Moncini avvalorate dalla giovane età, rendendolo un interessante acquisto di prospettiva in vista degli anni futuri. Una considerazione che trova conferma dall'accordo trovato con la Strega, caratterizzato da un triennale con opzione per il quarto anno. Paquale lo definisce come un "bomber d'area di rigore", mentre i più si soffermano sul generico "grande acquisto".

L'arrivo di Moncini, quindi, ha trovato ampi consensi da parte della tifoseria. C'è anche chi ha aperto una parentesi interessante, come Andrea: "E' uno che gioca alla Inzaghi, farà sicuramente al caso nostro". In effetti il paragone con il tecnico giallorosso è di vecchia data: già lo scorso anno ai tempi del Cittadella, Moncini veniva accostato a Superpippo per le sue movenze in campo (c'è un articolo al riguardo pubblicato da Tuttosport). Anche Giuseppe Angelini, tecnico che l'ha allenato ai tempi della Primavera del Cesena, in una intervista rilasciata a "LoSpallino" nell'agosto del 2018, disse testualmente: "Mi ricorda Inzaghi per il modo che ha di stare in area".

Una miriade di commenti sono indirizzati anche al caso Coda. E' chiaro che i tifosi si sentano un po' risentiti dal mancato prolungamento dell'attaccante, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Foggia pochi giorni fa attraverso le nostre righe (leggi qui). In molti, considerato lo stesso ruolo, vedono l'arrivo di Moncini come un probabile avvicendamento nelle gerarchie di Inzaghi. Discorsi tra innamorati. Al momento l'Ispanico è un calciatore giallorosso a tutti gli effetti e, con l'arrivo dell'ex Cittadella, il reparto avanzato giallorosso si arricchisce di un ulteriore elemento che darà un apporto significativo ai giallorossi, nel cammino che potrebbe portare all'eventuale ritorno in serie A.